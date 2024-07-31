Bodrum'da Makilik Yangını

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde makilikte yangın çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Gündoğan Mahallesi yakınlarındaki makilikte saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.