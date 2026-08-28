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Bodrum'da Maki Yangını 1 Saatte Söndürüldü

Bodrum'da Maki Yangını 1 Saatte Söndürüldü
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Bodrum Akyarlar Mahallesi'nde çıkan maki yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı ve söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürerken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, maki yangını çıktı. Alevler, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bodrum ilçesi Akyarlar Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında, maki yangını çıktı. Makilik alandan başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede hızla yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle alevler, 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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