Bodrum'da Maki Yangını 1 Saatte Söndürüldü

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, maki yangını çıktı. Alevler, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bodrum ilçesi Akyarlar Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında, maki yangını çıktı. Makilik alandan başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede hızla yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle alevler, 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı