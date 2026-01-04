Bodrum'da su alan yelkenli tekne yan yattı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinden beri etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle 13 metre uzunluğundaki yelkenli tekne su alarak, yan yattı.

Bodrum'da, gece saatlerinden beri denizde etkili olan kuvvetli rüzgar, olumsuzluklara yol açtı. Gümbet Koyu'nda demirli bulunan 13 metre uzunluğundaki 'Alina' isimli yelkenli tekne, kuvvetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle su almaya başladı. Kısa sürede suyla dolan yelkenli yan yattı. Teknedeki çeşitli malzemeler denize saçılırken, yelkenlinin hemen yanında bulunan başka bir tekneye dayandığı görüldü.

Hasar alan teknenin kurtarılmayı beklediği belirtildi.