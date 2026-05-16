Haberler

Bodrum'da binada çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Bodrum'da binada çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde elektrik hattına kuş çarpması sonucu çıkan yangında 3 katlı binada mahsur kalan 2 kadın itfaiye tarafından kurtarıldı. Sağlık durumları iyi olan kadınlar hastaneye kaldırılmazken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Eskiçeşme Mahallesi Çoban Yıldızı Sokak'ta elektrik hattına kuş çarpması sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın ardından kopan elektrik telleri nedeniyle bir binada yangın çıktı. Kısa sürede yayılan dumanlar 3 katlı binayı sardı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Binada mahsur kalan 2 kadın çıktıkları çatı katındaki terastan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince kontrol edilen kadınların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangın nedeniyle hasar oluşan binada inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Ali Ballı
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı

Türkiye aleyhine çalışan uluslararası ajan ağı çökertildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Detayları Bakan Kurum açıkladı! Binalarda yeni dönem başlıyor

Binalarda yeni dönem başlıyor
Eşi 'fakirlik belgesi' aldı, tepkiler gelince AK Partili vekil özür diledi

Eşi "fakirlik belgesi" aldı, AK Partili vekil özür diledi
Sadettin Saran'dan Fenerbahçe'ye son kıyak! Yıldız isimle anlaştı

Sadettin Saran'dan Fenerbahçe'ye son kıyak! Yıldız isimle anlaştı

ABD basını deşifre etti: Saldırı tarihi belli oldu, İran’a kara operasyonu masada

"2 günde yok ederiz” tehdidi sonrası savaş planı deşifre oldu
Salon kahkahalara boğuldu! Aziz Yıldırım'dan dernek başkanına şaka

Fazla konuşan dernek başkanına tek cümle etti, ortalık yıkıldı

Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılara 10 milyon liralık altın kaptırdılar

86 ve 79 yaşındaki çiftin tüm serveti tek telefonla gitti
Dev maç öncesi yıldız isme yapılan teklife bakın: Kaleyi gole kapatırsan...

Yıldız isme yaptığı ahlaksız teklife bakın: Benimle...