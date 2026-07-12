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Bodrum'da konteynerde başlayıp makilik alana sıçrayan yangın söndürüldü

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir inşaat alanındaki konteynerde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle makilik alana sıçradı. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın söndürülürken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir inşaat alanındaki konteynerde çıkan ve makilik alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Yahşi Mahallesi'ndeki bir inşaat sahasındaki konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, çevredeki makilik alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Yangına çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve orman işçisiyle müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Ali Ballı
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