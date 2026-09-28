Haberler

Bodrum'da komşu kavgasında bıçaklanan Yaman Mat öldü, şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bodrum'da komşu kavgasında bıçaklanan Yaman Mat öldü, şüpheli gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gürültü ve alacak meselesi nedeniyle komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada Yaman Mat (36) hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan polis, şüpheli Fikret D.'yi (42) suç aleti bıçakla yakalayarak gözaltına aldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde komşular arasında gürültü ve alacak meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada Yaman Mat (36), hayatını kaybetti. Şüpheli Fikret D. (42), gözaltına alındı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Gümbet Mahallesi Zengin Hüseyin Sokak'ta meydana geldi. Yaman Mat ve aynı binada oturan komşusu Fikret D. arasında iddiaya göre; gürültü ve alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Fikret D., Yaman Mat'ı bıçaklayıp, kaçtı. Mat kanlar içinde yere yığılırken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yaman Mat'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından çalışma başlatan polis, garson olarak çalıştığı öğrenilen Fikret D.'yi suç aleti bıçakla yakaladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 27 sitede yayınlandı.
Köfte ekmek sipariş etti, içinden çıkanlara inanamadı

Köfte ekmek sipariş etti, içinden çıkanı görünce çılgına döndü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İpler kopma noktasında! Galatasaray'da şok ayrılık

Galatasaray'da ayrılık! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi
Gaziantep'te daha önce 7 kişinin öldüğü yolda yeni kazada 6 kişi yaralandı

7 kişinin öldüğü yerde bir olay daha! Çok sayıda yaralı var
Burak Özçivit’ten aile pozu! Fahriye Evcen ve çocuklarıyla objektif karşısında

Ünlü çiftten aile saadeti! Burak Özçivit o kareyi paylaştı
Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu gözaltına alındı

Fon soruşturmasında banka genel müdürü gözaltına alındı
Bodrum'da apart otelde kanlı gece! Eski oda arkadaşını 3 yerinden bıçakladı, 112'yi kendisi aradı

Eski oda arkadaşını bıçakladı! Sonra 112'yi kendisi aradı
Melike Şahin’den doğum öncesi yeni paylaşım: Bekliyorum

Ünlü şarkıcıdan karnı burnunda paylaşım: Bekliyorum
Fon vurgunu bakan yardımcısının damadına da uzandı

Fon vurgunu bakan yardımcısının damadına da uzandı