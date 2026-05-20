Bodrum'da iş makinesi taşıyan kamyon devrildi: 3 yaralı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde iş makinesi taşıyan kamyon, rampada devrildi. Araçta sıkışan kamyon şoförü ile yanındaki 2 kişi, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 1670 Sokak'ta meydana geldi. T.Ö., kullandığı kasasında iş makinesi taşıyan 48 AOE 560 plakalı kamyonun hakimiyetini rampada kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon devrildi. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kamyon şoförü T.Ö. ile yanındaki 2 kişiyi sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen 3 yaralı, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan devrilen kamyon ve taşıdığı iş makinesinde hasar meydana geldi. Her iki araç da vinçle kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı