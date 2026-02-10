Haberler

Bodrum'da kıyıdaki kaçak yapılar yıkıldı

Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Kaymakamlığı koordinesinde, kıyıdaki kaçak yapılar yıkılırken denizdeki tonozlar da temizlendi. Ekipler, yıkım öncesinde tahliye işlemleri yaparak plajı temizledi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kıyıdaki kaçak yapılar yıkılırken, denizdeki tekne bağlanan tonozlar da temizlendi.

Bodrum Kaymakamlığı koordinesinde, Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü, Bodrum Belediyesi ve Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ekiplerince Kumbahçe ve Paşatarlası plajında kaçak yapılara yönelik boşaltma ve yıkım işlemi başladı.

Sabah saatlerinde bölgeye gelen ekipler, yıkım öncesinde yapıların içerisindeki eşyaların tahliyesini yaptı.

Zaman zaman tartışmaların da yaşandığı tahliye işlemlerinin ardından ekipler, kaçak yapılar başta olmak üzere plaj üzerindeki çok sayıda eklentiyi yıkarak alanı temizledi.

Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ekipleri de denizde tonoz temizliği yaptı. Atıl durumdaki ve sahipsiz olduğu belirlenen teknelerin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Polis ve sahil güvenlik ekipleri faaliyet sırasında sahilde hazır bekledi.

Plajda yıkım ve temizlik çalışmalarının aralıksız devam ettiği çalışmaların yarın da Kumbahçe sahilinde sürdürüleceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
Özgür Özel, Mesut Özarslan'la aralarında geçen yazışmaları okudu

"Bana küfür etti" diyen başkanla yazışmalarını tek tek okudu
Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale

Doktorların boşanma davasında akılalmaz iddialar! Yatak odası sırları dosyaya girdi

Köylüleri şaşkına uğratan hayvan! Çoban köpekleri anında parçaladı

Akaryakıta okkalı zam geliyor! İşte yeni fiyatlar

Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e anlamlı destek

Ermenistan'dan kritik hamle: ABD'den 11 milyon dolara İHA aldılar

