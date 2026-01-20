Haberler

Bodrum'da kaçak iskele yıkıldı, yüzer iskeleler kaldırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak yapılan bir iskele yıkıldı. Türkbükü Mahallesi'nde yer alan iskele, Bodrum Kaymakamlığı'nın koordinesinde yıkım işlemlerine tabi tutuldu. İskelenin önündeki 6 yüzer iskele de kaldırıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak yapılan iskele yıkıldı, ön tarafında bulunan yüzer iskeleler kaldırıldı.

Türkbükü Mahallesi'nde balıkçı barınağının yan tarafında bulunan iskelenin kaçak olduğunun belirlenmesi üzerine yıkım için çalışma başlatıldı.

Bodrum Kaymakamlığı koordinesinde, Bodrum Belediyesi, Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Bodrum Bölge Liman Başkanlığı, sahil güvenlik ve jandarma ekipleri bölgeye gitti.

İskelenin tahtaları söküldükten sonra iş makinesi yardımıyla yıkım işlemi gerçekleştirildi.

İskelenin ön kısmında yer alan 6 yüzer iskelenin (ponton) de bağlantıları dalgıç yardımıyla kesilip tekneyle açığa çekildi.

Kaynak: AA / Osman URAS - Güncel
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor

Bakırhan'dan Bahçeli'ye ağır yanıt: Sana mı soracağız?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz

Özel'den Bahçeli'yi zora sokacak teklif
Rus Kadın, Müslüman olup Fatiha'yı okudu

Müslüman olup Fatiha'yı okudu
Sinem Ünsal annesinin fotoğrafını paylaştı, takipçileri yorum bombardımanına tuttu

Annesinin fotoğrafını paylaştı, yorum bombardımanına tuttular
SGK'dan milyonlarca vatandaşı sevindirecek karar

SGK'dan milyonlarca vatandaşın cebini rahatlatacak adım
Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz

Özel'den Bahçeli'yi zora sokacak teklif
Sadettin Saran'ı delirten olay: Kim veriyor bu bilgileri?

Sadettin Saran'ı kızdıran olay: Kulüp içinde...
İslam Memiş'ten gram altın için çılgın tahmin

İslam Memiş'ten altın için çılgın tahmin