Bodrum'da işçilerin kaldığı konteyner evde çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde işçilerin kaldığı konteyner evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde işçilerin kaldığı konteyner evde çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

İslamhaneleri Mahallesi Gürece mevkisindeki inşaat işçilerinin kaldığı 16 yataklı konteyner evden alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de destek verdi.

Konteynerde büyük çapta hasara yol açan yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme yapıldı.

