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Bodrum'da iş yerinden klima ünitesi çalan hırsızlar kamerada

Demirören Haber Ajansı - Fırat Akay - Güncel
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Bodrum'da iş yerinden klima ünitesi çalan hırsızlar kamerada

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, klima servisinden 2 klima ünitesinin çalınması iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, klima servisinden 2 klima ünitesinin çalınması iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 

Olay, dün akşam saatlerinde Gümbet Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde bulunan klima servisinde meydana geldi. İş yerinin 2 klima dış ünitesi ile bakır boruları, motosikletli 2 hırsız tarafından çalındı. Sabah işletmesine gelen Bahtiyar Türksever klima ünitelerinin yerinde olmadığını görünce güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Türksever, klima ünitelerinin çalındığını görünce durumu polise bildirdi. Görüntüleri inceleyen ekipler, 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yaklaşık 4 bin lira zararının olduğunu söyleyen Türksever, "Ramazan ayı dolayısıyla personelimi iftar yemeğine çıkardım. Bunu fırsat bilen 2 kişi iftar saatinde klimalarımızı ve bakır borularımızı çalmış. Bu 3'üncü kez başımıza geliyor. Geçtiğimiz yıllarda da hırsızlık olayı yaşanmıştı. Biz kamera takarak ve burada kalarak tedbir alıyoruz ama hırsızlar yakamızı bırakmıyor" dedi.


Bodrum'da iş yerinden klima ünitesi çalan hırsızlar kamerada

Bodrum'da iş yerinden klima ünitesi çalan hırsızlar kamerada

Bodrum'da iş yerinden klima ünitesi çalan hırsızlar kamerada

Bodrum'da iş yerinden klima ünitesi çalan hırsızlar kamerada

Bodrum'da iş yerinden klima ünitesi çalan hırsızlar kamerada

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel

Gümbet, Bodrum, Güncel, Haberler

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