Bodrum'da İki Kişinin Ölümüyle İlgili Dava Devam Ediyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 kişinin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin tutuklu 14 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Sanık Arda Ramazan K, üzerine atılı suçları kabul etmediğini söyledi.

Olay günü Eşref'in kendisini uyuşturucu kullanmaya çağırdığını, telefonuna gönderdiği konuma gittiğinde ölen 2 kişi ile Eşref T. ve Suriyeli Mamo'yu gördüğünü belirten Arda Ramazan K, evde yaşanan arbede ve kavgayı anlattı.

Ölenlerden birisini kendisinin vurduğunu diğerini de Suriyeli Mamo'nun vurduğunu iddia eden Arda Ramazan K, olayın ardından pişman olduğunu, teslim olmak istediğinde Eşref'in kendilerini yasa dışı yollarla yurt dışına çıkardığını ileri sürdü.

Korktuğu için savcılığa gerçekleri anlatmadığını ifade eden Arda Ramazan K, "İlk defa başıma böyle bir olay geldiği için pişmanım. Korkumdan anlatamadım o ifademi korkuyla söylemiştim Türk adaletinden güçlü bir şey olmadığını anladım." dedi.

Diğer sanıkların da savunmasını yaptığı duruşmada, mahkeme heyeti tanıkları dinledi.

Mahkeme heyetince sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilerek duruşma 10 Kasım'a ertelendi.

Olay

Bodrum'un Kumbahçe Mahallesi'nde 16 Ağustos 2024'te ihbar üzerine bir eve giden polis ekibi, Ayhan Seyat ve Ferit Yıldız'ın cesedini bulmuş, bu kişilerin silahla defalarca ateş edilerek öldürüldüğü tespit edilmişti.

Olayla ilgili 14 şüpheli gözaltına alınmış, zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca 29 Mayıs'ta, 2'si firari 16 şüpheli hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edilmişti.