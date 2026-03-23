Haberler

Bodrum'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı. Şüphelilerin, düzensiz göçmenlere yardım ettikleri belirlenirken, operasyon sonucunda yakalanan göçmenler de kurtarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı düzensiz göç akışının önlenmesi ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

Çalışma kapsamında, Yahşi Mahallesi'nin sahil kısmında bota binmek üzere olan bir grup düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenleri Muğla'ya getirdikleri, konaklama imkanı sağladıkları ve deniz yoluyla yurt dışına çıkmalarını organize ettikleri belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ali Ballı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

