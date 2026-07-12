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Bodrum'da refüj bakım çalışmaları gece yapılıyor

Bodrum'da refüj bakım çalışmaları gece yapılıyor
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Bodrum Belediyesi, gündüz trafiğini aksatmamak için orta refüjlerdeki budama, ot biçme ve temizlik çalışmalarını gece saatlerinde yapıyor. Son üç ayda 218 bin metrekare yeşil alanda bakım gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, gündüz saatlerindeki yoğun trafik nedeniyle orta refüjlerdeki budama, ot biçme ve temizlik çalışmalarını gece saatlerinde yürütüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yokuşbaşı Mahallesi'nden başlayarak Emin Anter Bulvarı boyunca Torba Kaynar mevkisi Polis Kontrol Noktası'na kadar uzanan orta refüjde bakım yapıldı. Çalışmalarda 150 personel ve 23 araç görev aldı. Gece saat 00.00'da başlayan temizlik, sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü.

Park ve Bahçeler Müdürü Benian Bilgi, bu yıl yağışların mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle otların hızlı büyüdüğünü ve birçok noktada ikinci kez ot biçme çalışması yapıldığını belirtti. Bilgi, trafiği olumsuz etkilememek amacıyla çalışmaların gece saatlerinde yürütüldüğünü söyledi.

Son üç ayda ilçe genelinde 218 bin 213 metrekare yeşil alanda ve 296 bin 18 metre yol-kaldırım hattında bakım çalışması gerçekleştirildi. Çalışmaların program dahilinde devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı
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