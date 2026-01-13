Haberler

Bodrum'da fırtına etkili oldu; yelkenli tekne karaya oturdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili fırtına, yelkenli bir teknenin karaya oturmasına neden oldu. Balıkçıların ve dalgıçların yardımıyla kurtarılan tekne denize döndürüldü. Fırtına nedeniyle feribot seferleri iptal edildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde fırtına yaşamı olumsuz etkilerken, bir yelkenli tekne karaya oturdu. Balıkçıların ve dalgıçların yardımıyla tekne bulunduğu yerden kurtarılarak denize döndürüldü.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bodrum- Kaş arasında fırtına uyarısı yaptı. Bu uyarının ardından fırtına günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Gündoğan Mahallesi Küçükbük Koyu'nda demirli bulunan yaklaşık 12 metre uzunluğundaki yelkenli tekne, dalgaların etkisiyle karaya oturdu. Tekne, bölgedeki balıkçılar ile dalgıçların müdahalesi sonucu bulunduğu yerden kurtarılarak, yeniden denize döndürüldü.

Öte yandan; olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan Bodrum-Datça arasındaki feribot seferlerinin de iptal edildi. Fırtınanın bugün etkisini yitirmesi bekleniyor.

