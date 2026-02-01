Haberler

Bodrum'da fırtına; tekneler karaya oturdu, feribot seferi iptal edildi

Bodrum'da fırtına; tekneler karaya oturdu, feribot seferi iptal edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bodrum'da etkili olan fırtına nedeniyle birçok tekne karaya oturdu ve Bodrum-İstanköy feribot seferleri iptal edildi. Meteoroloji, denizlerde fırtına uyarısı yaptı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle tekneler karaya oturdu, Bodrum- İstanköy arası yapılması planlanan feribot seferi iptal edildi.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bodrum- Kaş arasında denizlerde fırtına uyarısı yaptı. Bu kapsamda, sabah saatlerinden itibaren ilçede fırtına etkili oldu. Saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Bodrum- İstanköy arası feribot seferi iptal edildi. Gümbet Sahili'nde 2 yelkenli tekne, 2 motoryat, 2 balıkçı teknesi ve şişme bot karaya oturdu. Tekne sahipleri bölgeye gelerek teknelerini emniyete aldı. Öte yandan, yaklaşık 20 metre uzunluğundaki motoryat sahilden 50 metre açıkta karaya oturdu.

Fırtınanın yarın öğle saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump, Epstein'ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu

Trump'a bu fotoğraflar soruldu, bakın ne yanıt verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein'ın mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı

İnfial yaratan video! Kız çocuklarını mutfakta böyle kovalamış
Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi

Dünyayı ayağa kaldıran pedofili dosyasından onun da adı çıktı
Trump'ı zora sokacak görüntüler! Modellik yarışmasında jüri olarak yer almış

Yıllar sonra ortaya çıktı! Trump'ı epey zora sokacak görüntü
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler

Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler
Epstein'ın mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı

İnfial yaratan video! Kız çocuklarını mutfakta böyle kovalamış
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin

"Fabrikalarımız eleman bulamıyor, 20 bin kişi gelsin hemen işe alalım"
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole uçtu! Çok sayıda ölü ve yaralı var