Bodrum'da fırtına etkili oldu ağaçlar devrildi, tekne karaya oturdu

Güncelleme:
Bodrum'da etkili olan fırtına, Umurca Mahallesi'nde garaj sundurmasının yıkılması sonucunda park halindeki araçlara büyük çapta maddi hasar verdi. Ayrıca, İslamhaneleri Mahallesi'nde bir ağaç da bir otomobilin üzerine devrildi.

ARAÇLAR HASAR ALDI

Bodrum'da etkili olan fırtına nedeniyle Umurca Mahallesi Kerevit Sokak'ta garaj sundurması, park halindeki otomobil ve minibüsün üzerine yıkıldı. Araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Fırtınanın dinmesinin ardından araç üzerindeki sundurma parçalarının kaldırılacağı belirtildi. İslamhaneleri Mahallesi'nde de devrilen ağaç bir otomobilin üzerine düştü. Güvercinlik Mahallesi açıklarında ise denizde oluşan serpintiler yer yer metrelerce yükseldi, vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Haber- Kamera: Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
