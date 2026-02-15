Bodrum'da fırtına etkili oldu ağaçlar devrildi, tekne karaya oturdu

ARAÇLAR HASAR ALDI

Bodrum'da etkili olan fırtına nedeniyle Umurca Mahallesi Kerevit Sokak'ta garaj sundurması, park halindeki otomobil ve minibüsün üzerine yıkıldı. Araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Fırtınanın dinmesinin ardından araç üzerindeki sundurma parçalarının kaldırılacağı belirtildi. İslamhaneleri Mahallesi'nde de devrilen ağaç bir otomobilin üzerine düştü. Güvercinlik Mahallesi açıklarında ise denizde oluşan serpintiler yer yer metrelerce yükseldi, vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Haber- Kamera: Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),