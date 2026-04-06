Bodrum'da kesinleşmiş 11 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hakkında kesinleşmiş 11 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçundan 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.Y'nin ilçede olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.