Bodrum'da FETÖ Firarisi Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, "FETÖ'ye üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.T. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA