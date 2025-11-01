Bodrum'da FETÖ Üyesi 8 Şüpheli Kaçarken Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 8 şüpheli ile 1 organizatör, fiber lastik botla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

Turgutreis Sahil Güvenlik Merkezi tarafından, Yalıkavak açıklarında şüpheli bir fiber lastik botun tespit edildiği bilgisi üzerine bölgeye iki Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler, şüpheli lastik botu yurt dışına çıkmaya çalışırken durdurdu.

Yapılan kontrollerde lastik bottaki 8 şüphelinin "FETÖ üyesi olmak" suçundan yargılandıkları ve yurt dışına çıkış yasakları olan meslekten ihraç edilen eski albay, eski üsteğmen ve eski astsubay, 1 kişinin de göçmen kaçakçılığı şüphelisi olduğu belirlendi.

Ekiplerce Yalıkavak Sahil Güvenlik İskelesi'ne getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

Jandarma ekiplerince yapılan incelemelerde şüphelilerin yurt dışına kaçmak için Aydın'ın Didim ilçesinden fiber lastik bota bindikleri tespit edildi.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.