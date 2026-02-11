Haberler

Bodrum'da evin balkonunda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evin balkonunda bulunan kitaplarda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında çok sayıda kitap kül oldu, evde hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evin balkonunda bulunan kitaplarda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Turgutreis Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki Alfara Sitesi'nde yer alan binanın zemin katındaki dairede yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, dairenin balkonunda bulunan kitaplarda çıkan yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangında balkondaki çok sayıda kitap kül oldu, evde de hasar oluştu.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
