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Bodrum'da esnafla kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı, 2 Portekizli tutuklandı

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Bodrum'da esnafla kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı, 2 Portekizli tutuklandı Haber Videosunu İzle
Bodrum'da esnafla kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı, 2 Portekizli tutuklandı
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Bodrum'da dün akşam bir işletmede alkollü olduğu öne sürülen Portekiz uyruklu 2 kişi ile esnaf arasında küfürleşme nedeniyle çıkan kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı; kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, alkollü olduğu öne sürülen Portekiz uyruklu 2 kişi ile esnaf arasında küfürleşme nedeniyle çıkan kavgada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu 2 kişi tutuklanırken, kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir işletmede meydana geldi. İddiaya göre, işletmeye gelen ve alkollü oldukları öne sürülen Portekiz uyruklu J.G. (36) ile C.F. (34), henüz bilinmeyen nedenle küfür etmeye başladı. Bunun üzerine işletmeciler M.K. (17) ve E.K. (28) ile turist müşteriler arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada başını sert zemine çarparak ağır yaralanan M.K., ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılırken, burada yapılan müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hafif yaralı E.K. ise özel bir hastanede tedaviye alındı. Olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden ayrılan J.G. ve C.F.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Yabancı uyruklu 2 şüpheli, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyette işlemleri tamamlanan J.G. ve C.F. adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, olayda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Y.A. ile F.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAVGA ANI KAMERADA

Öte yandan, kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, M.K.'nın Muğla'da tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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