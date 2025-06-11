Bodrum'da Emekli Polis Memuru Çatıdan Düşerek Hayatını Kaybetti

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde evinin çatısından dengesini kaybedip düşen 55 yaşındaki emekli polis memuru Hüseyin Demir yaşamını yitirdi. Cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, evinin çatısından düşen emekli polis memuru yaşamını yitirdi.

Konacık Mahallesi Turan Sokağı'nda emekli polis memuru 55 yaşındaki Hüseyin Demir, ikinci kattaki evinin çatısından dengesini kaybedip zemine düştü.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Demir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Emekli polisin cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan Hüseyin Demir'in evinin anahtarının yanında olmaması nedeniyle çatıdan evine girmeye çalıştığı sırada dengesini kaybettiği öne sürüldü.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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