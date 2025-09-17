Bodrum'da Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 1 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bodrum ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-16) tarafından lastik bot içerisinde düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi.

Ekipler, durdurdukları lastik bottaki 1 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.