Bodrum'da Düzensiz Göçmen Yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilen lastik bottaki 1 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bodrum ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-16) tarafından lastik bot içerisinde düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi.
Ekipler, durdurdukları lastik bottaki 1 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.