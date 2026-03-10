Bodrum'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde A.T'nin kullandığı otomobil, Kaynar mevkiinde kontrolden çıkarak su kanalına devrildi. Sürücü yaralanırken, yolcu kazayı hafif atlattı.
A.T'nin kullandığı 35 CYH 807 plakalı otomobil, Milas-Bodrum kara yolu Kaynar mevkisinde kontrolden çıkarak su kanalına devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılırken, otomobildeki yolcunun kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Ali Ballı