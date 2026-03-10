Haberler

Bodrum'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Bodrum'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde A.T'nin kullandığı otomobil, Kaynar mevkiinde kontrolden çıkarak su kanalına devrildi. Sürücü yaralanırken, yolcu kazayı hafif atlattı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

A.T'nin kullandığı 35 CYH 807 plakalı otomobil, Milas-Bodrum kara yolu Kaynar mevkisinde kontrolden çıkarak su kanalına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılırken, otomobildeki yolcunun kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı
Trump 'İran'la görüşebiliriz' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi

Tüm dünya Trump'ın sözlerine odaklanmışken ABD'den şok bir mesaj geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray taraftarından Victor Osimhen'e özel koreografi

Bu akşam göreceği şey karşısında mutluluktan ağlayabilir
Azerbaycanlı milli güreşçi Hint rakibine 13 saniyede kabusu yaşattı

Azeri güreşçi Hintli ile mindere çıktı! Sonuç inanılır gibi değil
Netanyahu öldü mü? İran basınından gündem yaratan iddia

Netanyahu öldü mü? Bu haber doğruysa yer yerinden oynar
Aydın'da günlük 8 bin TL'ye at ile çift sürecek işçi bulunamıyor

Bahçede at sürecek işçi bulamıyorlar, maaş resmen servet değerinde
Galatasaray taraftarından Victor Osimhen'e özel koreografi

Bu akşam göreceği şey karşısında mutluluktan ağlayabilir
AB, ABD'den Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasını sürdürmesini istedi

AB'den ABD'ye Rusya petrolü çağırısı
Tahran'dan İranlı kadın futbolculara çağrı: Eve dönün

Dünyanın öbür ucuna giden İranlı kadın sporculara çağrı geldi