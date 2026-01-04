Muğla -Bodrum'da deniz çekildi, adacıklar oluştu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, denizde meydana gelen çekilme nedeniyle farklı noktalarda adacıklar oluştu.

Gümbet ve Bitez sahilinde denizde yaklaşık 3 ila 5 metre arasında değişen çekilme yaşandı. Bitez'de sahilden yaklaşık 10 metre açıkta denizin ortasında küçük bir adacık oluştu. Gümbet sahilinde ise kıyı hattı boyunca çekilmenin belirgin olduğu, yer yer deniz tabanının ortaya çıktığı ve bazı bölgelerde adacıkların oluştuğu görüldü. Denizdeki çekilme, sahilde yürüyüş yapan vatandaşların ve bölge esnafının da dikkatini çekti. Bazı vatandaşlar oluşan manzarayı cep telefonlarıyla görüntüledi.

Haber- Kamera: Fırat AKAY / BODRUM (Muğla),