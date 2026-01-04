Bodrum'da deniz suyu çekildi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Gümbet ve Bitez sahillerinde deniz suyunun 3 ila 5 metre çekilmesiyle daha önce su altında kalan alanlar gün yüzüne çıktı. Sahildeki yürüyüş yapanlar ve esnaf bu durumu cep telefonlarıyla görüntüledi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz suyunda çekilme meydana geldi.
Gümbet ve Bitez sahillerinde deniz suyu 3 ila 5 metre çekildi.
Çekilme sonucu daha önce su altında kalan alanlar ortaya çıktı.
Denizdeki çekilme, sahilde yürüyüş yapanlar ile esnafın da dikkatini çekti.
Sahildekiler ortaya çıkan manzarayı cep telefonlarıyla görüntüledi.