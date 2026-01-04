Haberler

Bodrum'da deniz suyu çekildi

Bodrum'da deniz suyu çekildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Gümbet ve Bitez sahillerinde deniz suyunun 3 ila 5 metre çekilmesiyle daha önce su altında kalan alanlar gün yüzüne çıktı. Sahildeki yürüyüş yapanlar ve esnaf bu durumu cep telefonlarıyla görüntüledi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz suyunda çekilme meydana geldi.

Gümbet ve Bitez sahillerinde deniz suyu 3 ila 5 metre çekildi.

Çekilme sonucu daha önce su altında kalan alanlar ortaya çıktı.

Denizdeki çekilme, sahilde yürüyüş yapanlar ile esnafın da dikkatini çekti.

Sahildekiler ortaya çıkan manzarayı cep telefonlarıyla görüntüledi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
Bomba iddia: ABD 'Türkiye'ye git' dedi, Maduro reddetti

Gündem yaratacak Türkiye iddiası! Bakın Maduro'ya ne teklif etmişler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsviçre'de yılbaşı gecesi çıkan yangında 1 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

İsviçre'deki bar yangınında ölenlerden biri Türk vatandaşı
Venezuela'da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump'a karşı harekete geçti

Silahlarla gövde gösterisi yapıp Trump'a seslendiler
Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi, Delcy Rodriguez'i geçici Devlet Başkanı olarak görevlendirdi

Maduro'nun yerine geçecek isim belli oldu
Konutunu satacaklar dikkat! Artık e-Devlet'ten doğrulama gerekecek

Konut satacaklar dikkat! Yeni dönem 1 Şubat'ta başlıyor
İsviçre'de yılbaşı gecesi çıkan yangında 1 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

İsviçre'deki bar yangınında ölenlerden biri Türk vatandaşı
Muştalarla döverek kör ettiler, ellerinde kan ile video çektiler! 1,5 ayda tahliye olan şüpheliler yeniden gözaltında

Muştalarla döverek kör ettiler, 1,5 ayda tahliye oldular
Maduro New York'ta! Uçaktan böyle indirildi

Maduro New York'ta! Uçaktan indirilme şekli tarihe geçecek