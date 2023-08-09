Bodrum'da Deniz Dibi Temizlik Kampanyası Devam Ediyor

Bodrum'un Türkbükü Mahallesi'nde başlayan ve yarımada koylarında devam eden 2023 yılı Deniz Dibi Temizlik Kampanyası bu hafta, Gümüşlük Liman bölgesinde yapıldı. Bodrum Belediyesi'nin gönüllü dalgıçlarından oluşan ekip; 6 kilogram plastik, 12 kilogram metal, 18 kilogram cam, 24 kilogram lastik, 60 kilogram elektronik ve 8 kilogram diğer atıklar olmak üzere toplamda 128 kilogram atık topladı. Temizlik kampanyasının Gümüşlük etabı yaklaşık iki saat sürdü.

Bodrum'un Türkbükü Mahallesi'nde başlayan ve yarımada koylarında devam eden 2023 yılı Deniz Dibi Temizlik Kampanyası bu hafta, Gümüşlük Liman bölgesinde yapıldı.

"Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla başlatılan Deniz Dibi Temizliği Etkinliğinin bu yılki dördüncü durağı Bodrum'un Gümüşlük Limanı oldu. Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ile Temizlik İşleri Müdürlüğü organizasyonunda gönüllü dalış ekibi ile gerçekleştirilen temizlik kampanyasında İnsansız Deniz Yüzeyi Temizleme Aracı ile deniz yüzeyi temizliği de yapıldı.

Bodrum Belediyesi'nin gönüllü dalgıçlarından oluşan ekip; 6 kilogram plastik, 12 kilogram metal, 18 kilogram cam, 24 kilogram lastik, 60 kilogram elektronik ve 8 kilogram diğer atıklar olmak üzere toplamda 128 kilogram atık topladı. Çalışma sonunda toplanan atıklar Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakledildi. Temizlik kampanyasının Gümüşlük etabı yaklaşık iki saat sürdü.

Deniz Dibi Temizliği 16 Ağustos Çarşamba günü Turgutreis'te devam edecek.