Bodrum'da Deniz Dibi Temizliği: 45 Ton Atık Toplandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılan deniz dibi temizliği çalışmasında 45 ton atık toplandı. Gündoğan Mahallesi Küçükbük Koyu'nda gerçekleştirilen operasyon, denizdeki yasa dışı tonozlama düzenekleri ve diğer tehlikeli malzemeleri içeriyordu.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz dibinden 45 ton atık toplandı.
Bodrum Bölge Liman Başkanlığı koordinasyonunda Gündoğan Mahallesi Küçükbük Koyu'nda deniz dibi temizliği yapıldı.
Çalışma kapsamında denizde seyir, can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek şekilde yasa dışı tonozlama düzenekleri, kamyon lastikleri, plastik ve demir variller, korozyona uğramış atık malzemeler temizlendi.
Deniz dibinden toplanan 45 ton atık vinç yardımıyla kamyonlara yüklendi.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel