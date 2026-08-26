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Bodrum'da Deniz Dibi Temizliği: 75 kg Atık Toplandı

Bodrum'da Deniz Dibi Temizliği: 75 kg Atık Toplandı
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Bodrum'da 'Denize en çok mavi yakışır' sloganıyla düzenlenen etkinlikte, gönüllü dalgıçlar Torba sahilinde deniz dibinden 75 kilogram atık çıkardı. Atıklar geri dönüşüme gönderilirken, çevre farkındalığı oluşturulması hedefleniyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizlerin ve deniz canlılarının korunmasına dikkati çekmek amacıyla deniz dibi temizliği gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesi tarafından "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla yürütülen çalışmanın bu haftaki etabı, Torba Mahallesi sahilinde yapıldı.

Bodrum Belediyesi gönüllü dalış ekibi ile Green Rangers dalış ekibinin katıldığı çalışmada, deniz dibinden yaklaşık 75 kilogram atık çıkarıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Pehlivan ile Torba Mahallesi Muhtarı Fatma Kavcar'ın da katıldığı etkinlikte, dalgıçların denizden çıkardığı cam, plastik ve metal atıklar, çevre farkındalığı oluşturmak amacıyla Torba sahilinde sergilendi.

Atıklar, daha sonra geri dönüşüme kazandırılmak üzere Konacık Mahallesi'ndeki Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü.

Deniz dibi temizliği çalışmalarıyla, denizler ve deniz canlılarının korunması ile çevre konusunda farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Kaynak: AA
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