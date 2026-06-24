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Bodrum'da dalgıçlar deniz dibinden 250 kilogram atık çıkardı

Bodrum'da dalgıçlar deniz dibinden 250 kilogram atık çıkardı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen deniz dibi temizliği etkinliğinde dalgıçlar, 250 kilogram atık topladı. Atıklar arasında güneş paneli de dikkat çekti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dalgıçlar, deniz dibinden 250 kilogram atık çıkardı.

Bodrum Belediyesince denizlerin korunmasına dikkati çekmek amacıyla 12 yıldır "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla düzenlenen ve her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirilen deniz dibi temizliğinin bu haftaki etabı Gümüşlük'te yapıldı.

Belediye personelinden oluşan gönüllü dalış ekibi ve Green Rangers gönüllü dalış ekibi tarafından yürütülen çalışmalarda denizden yaklaşık 250 kilogram atık çıkarıldı.

Toplanan atıklar arasında özellikle tek kullanımlık cam ve plastik şişeler, metal parçaları, balıkçılık malzemeleri ve çeşitli atıklarla birlikte çıkan güneş paneli dikkati çekti.

Atıklar, çevre bilincine dikkati çekmek amacıyla Gümüşlük sahilinde sergilendikten sonra Konacık Mahallesi'ndeki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü.

Bodrum Belediyesi Meclis Üyeleri Candan Topdemir ile İlknur Ülküm Seferoğlu ile belediye personeli, gönüllüler ve vatandaşların da katıldığı etkinlik, 1 Temmuz'da Gümbet Mahallesi'nde devam edecek.

Kaynak: AA / Ali Ballı
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