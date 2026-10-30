Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bodrum'da Cumhuriyet'in 103. yılı fener alayı ve Dedublüman konseriyle kutlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bodrum'da Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi, ardından Dedublüman sahne aldı. Neyzen Tevfik Caddesi'ndeki yürüyüşe binlerce kişi katıldı; meydandaki konserde kalabalık şarkılara eşlik etti.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayının ardından sahne alan Dedublüman binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı.

Bodrum'da, Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında fener alayı ve konser programı düzenlendi. Neyzen Tevfik Caddesi'nde saat 19.23'te başlayan fener alayına binlerce vatandaş katıldı. Ellerinde Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve meşalelerle yürüyüşe geçen kalabalık, marşlar eşliğinde Bodrum Belediye Meydanı'na kadar yürüdü. Kutlamalara Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Yeni Parti Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş eşlik etti. Yürüyüşün son bulduğu Bodrum Belediye Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, ellerindeki bayrakları dalgalandırarak Cumhuriyet coşkusuna ortak oldu. Binlerce kişi 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

Gaziler, ellerinde Türk bayraklarıyla sahneye çıktı. Meydanı dolduran binlerce vatandaşa seslenen Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, tüm vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Ünlü müzik grubu Dedublüman sahne aldı. Grubun sevilen şarkılarını hep bir ağızdan seslendiren müzikseverler, renkli görüntüler oluşturdu. Bodrumlular, Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı.

Haber- Kamera: Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 55 sitede yayınlandı.
Trafik denetiminde yeni dönem! Radarı fark edince frene basmak yetmeyecek

Denetimlerde yeni dönem! Radarı fark edince frene basmak yetmeyecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Parlamentoda büyük arbede! Meşaleler yakıldı, şişeler havada uçuştu

Başbakanı hedef aldılar! Meclis'te ortalık savaş alanına döndü
Emine Erdoğan'dan Türk dünyasına birlik mesajı

Emine Erdoğan'dan Türk dünyasına birlik mesajı
Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick! İşte tarihi hedefe kalan gol sayısı

Tarih yazmaya devam ediyor! Bu adam gerçekten futbolcunun kralı
Kripto devi Binance'te büyük kriz! 2,54 milyar dolarlık varlık donduruldu

Dünyaca ünlü şirkette deprem! Milyarlarca liralık varlık donduruldu
Sarıgül soruşturmasında 11 kişi için daha gözaltı kararı verildi

Sarıgül soruşturmasında peş peşe gözaltılar! Okul müdürü de yakalandı
Ne kira ne de gıda fiyatları! İşte vatandaşa göre ekonominin en önemli sorunu

Ne kira ne de gıda fiyatları! İşte vatandaşa göre ekonominin en önemli sorunu
Aliyev yönetiminden dikkat çeken karar! Türkiye yerine BAE'ye destek

Aliyev yönetiminden şok karar! Türkiye yerine BAE'ye destek