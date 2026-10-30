Bodrum'da Cumhuriyet'in 103. yılı fener alayı ve Dedublüman konseriyle kutlandı

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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayının ardından sahne alan Dedublüman binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı.

Bodrum'da, Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında fener alayı ve konser programı düzenlendi. Neyzen Tevfik Caddesi'nde saat 19.23'te başlayan fener alayına binlerce vatandaş katıldı. Ellerinde Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve meşalelerle yürüyüşe geçen kalabalık, marşlar eşliğinde Bodrum Belediye Meydanı'na kadar yürüdü. Kutlamalara Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Yeni Parti Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş eşlik etti. Yürüyüşün son bulduğu Bodrum Belediye Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, ellerindeki bayrakları dalgalandırarak Cumhuriyet coşkusuna ortak oldu. Binlerce kişi 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

Gaziler, ellerinde Türk bayraklarıyla sahneye çıktı. Meydanı dolduran binlerce vatandaşa seslenen Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, tüm vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Ünlü müzik grubu Dedublüman sahne aldı. Grubun sevilen şarkılarını hep bir ağızdan seslendiren müzikseverler, renkli görüntüler oluşturdu. Bodrumlular, Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı.

Haber- Kamera: Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı