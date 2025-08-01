Bodrum'da Çıkan Yangın Havadan ve Karadan Söndürüldü

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yakaköy Mahallesi'nde çıkan yangın, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan yaptığı müdahalelerle kontrol altına alındı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangında, 3 hektar makilik ve zeytinlik alan zarar gördü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Yakaköy Mahallesi'ndeki makilik ve zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yerleşim yerlerine yakın bölgedeki yangına, 2 uçak, 1 helikopter ve çok sayıda arazözle de müdahale edildi.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

Yangında, 3 hektar makilik ve zeytinlik alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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