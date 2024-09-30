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Bodrum'da Çıkan Ot Yangını 2 Saatte Kontrol Altına Alındı

Bodrum'da Çıkan Ot Yangını 2 Saatte Kontrol Altına Alındı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Akyarlar Mahallesi'nde çıkan ot yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde çıkan ot yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle, yaklaşık 2 saatte söndürüldü.

Akyarlar Mahallesi Mandıra mevkisinde saat 09.30 sıralarında ot yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın hızla yayılırken, ihbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 2 uçak, çok sayıda itfaiye aracı ve gönüllü ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması yapılırken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Akyarlar İtfaiye Bodrum Muğla

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