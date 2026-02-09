Bodrum'da çevreyi kirletenler tespit edilip cezai işlem uygulanıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çevreyi kirletenler tespit edilerek cezai işlem uygulanıyor.

Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra kaçak ve izinsiz olarak dökülen çöpler, bahçe atıkları ve hafriyat atıklarıyla da ayrı bir mücadele yürütüyor.

Ormanlık alanlar, araziler ve yol kenarlarında rastlanan plastik, bahçe ve inşaat atıkları temizleniyor.

Denetim ve temizlik çalışmaları sırasında çöplerin içerisinden çıkan fatura, garanti belgesi ve benzeri evraklar üzerinden çevreyi kirletenler tespit ediliyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu tespitleri zabıta ekiplerine bildirerek gerekli cezai işlemlerin uygulanmasını sağlıyor.

Ekipler, Bitez sahilinde yağışlar sonrası derelerden denize taşınan ve fırtınayla birlikte yeniden karaya vuran yoğun çöp ve atıkları da temizledi.

Sahil hattındaki temizlik çalışmaları, hava şartlarının uygun olduğu zamanlarda diğer sahillerde de devam edecek.