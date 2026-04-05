Bodrum'da botun batması sonucu 19 düzensiz göçmenin ölmesiyle ilgili 16 şüpheli adliyede

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik botun batması sonucu 19 kişinin öldüğü, 20 kişinin kurtarıldığı olayla ilgili kaçak geçişe aracılık ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 16 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında düzensiz göçmenlerin kaldığı ikameti kiralayan Afgan uyruklu J.H.H. ile göçmenleri taşıyan Ç.D. ve H.Ö'nün de aralarında bulunduğu gözaltındaki 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, güvenlik önlemleri altında Bodrum Adliyesi'ne getirildi.

Olay

Yalıkavak mevkisi açıklarında 1 Nisan'da Afgan uyruklu düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun olumsuz hava koşulları nedeniyle batması sonucu 20 kişi kurtarılmış, 19 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Belirlenen adreslere 2 Nisan'da düzenlenen operasyonda, düzensiz göçmenlerin kaldığı ikameti kiralayan Afgan uyruklu J.H.H. ile göçmenleri taşıyan Ç.D. ve H.Ö. ile göçmenlerin bota bindiği yerde bulunduğu belirlenen A.A, H.B, Y.E. ve Ö.B. gözaltına alınmıştı. Soruşturmanın devamında 9 şüpheli daha yakalanmıştı.

Düzensiz göçmenlerin çeşitli araçlarla Denizli, Uşak, İzmir, Balıkesir, Amasya ve Kırıkkale'den aralıklarla Bodrum'a geldikleri tespit edilmişti.