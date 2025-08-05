Bodrum'da Borç Kavgası Kanlı Bitti: 1 Ölü, 2 Yaralı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde borç-alacak nedeniyle çıkan kavgada 22 yaşındaki Erman Karakuş bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Soruşturma devam ediyor.
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, akrabalar arasında borç- alacak nedeniyle çıkan kavgada bıçaklanan Erman Karakuş'un (22) yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı olaya ilişkin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, tarafların kavga ettiği ve 2 kişinin aldıkları darbeler sonrası düştüğü, bölgeye gelen otomobilin yerdeki bir yaralıyı alıp bölgeden uzaklaştığı anlar yer aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Haber- Kamera: Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel