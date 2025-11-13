Haberler

Bodrum'da Beton Mikseriyle Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde beton mikseriyle çarpışan otomobilin sürücüsü Halis Sarıboğa hayatını kaybetti. Kaza, Dörttepe Kavşağı yakınlarında gerçekleşti ve olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde beton mikseriyle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Halis Sarıboğa idaresindeki 34 FBR 641 plakalı otomobil, Dörttepe Kavşağı yakınlarında sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 EJS 872 plakalı beton mikseriyle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Sarıboğa'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, morga kaldırıldı.

Kaynak: AA / Volkan Yıldız - Güncel
Yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da düştü, pilot şehit oldu

Yangın söndürme uçağımız o ülkede düştü, pilot şehit oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay: Diyarbakır'dayken...

Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay
Ölü bulunan anne Huriye Helvacı neden çıplaktı? Ekipler tek ihtimal üzerinde duruyor

Anne neden çıplaktı? Ekipler tek ihtimal üzerinde duruyor
Çorum'da tartıştıkları kişi tarafından bıçaklanan baba ve oğlu öldü

Herkesin gözü önünde baba ile oğlunu katletti
Rafa Silva'nın arabasının önünü kesen Beşiktaşlı taraftar, yıldız isme ''Ne olur gitme'' diye yalvardı

Arabasının önünü kesti, ''Ne olur gitme'' diye yalvardı
Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay: Diyarbakır'dayken...

Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay
Mehmet Ali Erbil'den servet açıklaması: Oturduğum ev 10 milyon dolar

'Maddi çöküş' iddiaları sonrası ilk kez servetini açıkladı
Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı

Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
Menajerinden olay hamle! Icardi'yi bakın hangi takıma teklif etti

Menajerinden olay hamle! Icardi'yi bakın hangi takıma teklif etti
Siyasilerden Hırvatistan'daki uçak kazasında şehit olan pilot için başsağlığı mesajları

Siyaset dünyasından şehit olan pilotumuz için başsağlığı mesajları
Fenerbahçe'deki başarının sırrı ortaya çıktı

Başarının tüm sırrı buymuş
İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti

İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi

TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.