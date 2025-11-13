Bodrum'da Beton Mikseriyle Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Muğla'nın Bodrum ilçesinde beton mikseriyle çarpışan otomobilin sürücüsü Halis Sarıboğa hayatını kaybetti. Kaza, Dörttepe Kavşağı yakınlarında gerçekleşti ve olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Halis Sarıboğa idaresindeki 34 FBR 641 plakalı otomobil, Dörttepe Kavşağı yakınlarında sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 EJS 872 plakalı beton mikseriyle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan Sarıboğa'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, morga kaldırıldı.
Kaynak: AA / Volkan Yıldız - Güncel