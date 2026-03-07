Bodrum'da kazada ölen iş insanı toprağa verildi

Haberler

Bodrum'da bir beton mikserinin çarptığı Murat Murathanoğlu (79) için cenaze töreni düzenlendi. Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü adli kontrolle serbest kalırken, Murathanoğlu'nun hayatı kaybetmesi büyük üzüntü yarattı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde beton mikserinin çarptığı kazada hayatını kaybeden Murat Murathanoğlu (79), son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, önceki gün saat 11.30 sıralarında Torba Mahallesi Rıza Anter Caddesi'nde meydana geldi. Işıklarda bekleyen M.A. (29) idaresindeki 48 RZ 135 plakalı beton mikseri, hareket ettiği sırada, yolun karşısına geçmeye çalışan iş insanı Murat Murathanoğlu'na çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Murathanoğlu hayatını kaybetti. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, M.A. gözaltına alındı. İşlemleri sonrası M.A., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Murathanoğlu için Gölköy Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine; ailesi ve sevenleri başta olmak üzere iş ve sanat dünyasından çok sayıda kişi katıldı. 2 çocuk babası Murathanoğlu, cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

