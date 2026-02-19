Haberler

Cipe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı ambulans devrildi; 4 yaralı

Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ambulansın devrilmesi sonucunda 3 sağlık görevlisi ve 1 hasta yaralandı. Kaza, kavşakta cipe çarpmamak için yapılan manevra sırasında gerçekleşti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde sürücüsünün cipe çarpmamak için manevra yaptığı ambulans devrildi. 3 sağlık görevlisi ile 1 hasta yaralanırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Ortakent Bayraklı Kavşağı'nda meydana geldi. Bodrum Devlet Hastanesi'ne hasta taşıyan ve sirenleri açık olan 48 NB 680 plakalı ambulansın sürücüsü, kavşakta önüne çıkan cipe çarpmamak için manevra yaptı. Manevra sırasında ambulans yola devrildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, devrilen ambulansın içinde mahsur kalan 3 sağlık personeli ile hastayı araçtan çıkardı. Yaralılar, başka ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Diğer yandan kaza, bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
