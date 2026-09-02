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Bodrum'da 8 ayda 74 kaçak yapı yıkıldı

Bodrum'da 8 ayda 74 kaçak yapı yıkıldı
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Bodrum Belediyesi, yılın ilk 8 ayında ruhsatsız ve mevzuata aykırı 74 yapının yıkımını gerçekleştirdi. Yıkımların büyük kısmı imar kanununa aykırılık nedeniyle yapıldı; ekipler, hukuki süreçleri tamamlanan yapılarda yıkım çalışmalarına devam edecek.

Bodrum Belediyesi, kent genelinde ruhsatsız ve mevzuata aykırı yapılaşmayla mücadele kapsamında 1 Ocak-1 Eylül tarihleri arasında 74 yapının yıkımının gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde ruhsatsız, kaçak ve mevzuata aykırı yapılaşmayla mücadele çalışmaları kapsamında hukuki ve idari süreçleri tamamlanan yapılarda yıkım işlemleri yürütülüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü Yıkım Birimi ekipleri tarafından söz konusu tarihlerde 67'si İmar Kanunu, 5'i Gecekondu Kanunu ve 2'si Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında olmak üzere toplam 74 yıkım işlemi yapıldı.

Bitez Mahallesi'nde bulunan Aktur Tatil Sitesi'ndeki ruhsatsız ve kaçak yapıyla ilgili Bodrum Belediyesi Encümeni tarafından alınan karar doğrultusunda yürütülen hukuki sürecin tamamlanmasıyla birlikte tahliye işlemleri yapıldı.

İşlemler sonrası Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Yıkım Birimi ekipleri tarafından yıkım çalışmaları gerçekleştirildi.

Ekiplerin, ilgili mevzuat kapsamında gerekli idari ve hukuki süreçleri tamamlanan yapılarla ilgili yıkım işlemlerini sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: AA
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