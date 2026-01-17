Kanoyla kaçarken yakalandılar

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde kanodaki 4 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 15 Ocak saat 05.20'de Bodrum açıklarında kano içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, hareketli kanoyu durdurarak içerisindeki 4 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.