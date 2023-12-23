Bodrum'da 4 Bin Yıllık Geleneğin Kutlamaları Renkli Görüntülere Sahne Oldu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 4 bin yıllık geleneğin yaşatıldığı 'Nartugan' kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik kapsamında; bando yürüyüşünün ardından yakılan ateşin etrafında müzik eşliğinde eğlenenler, sembolik hayat ağacına renkli çaputlar bağlayıp dilek tuttu.

Nartugan olarak bilinen Yeniden Doğuş Bayramı, her yıl en uzun gecenin yaşanacağı 21 Aralık'ta kutlanıyor. 21 Aralık'ta kentteki kuvvetli sağanak yağmur nedeniyle etkinlikler bugüne ertelendi. Bu kapsamda, Bodrum Belediyesi'nin desteğiyle Gündoğan Mahallesi'nde Nartugan etkinliği düzenlendi. Etkinlik, sembolik Gündoğan Nartugan heykeli önünde bando yürüyüşü ile başladı. Vatandaşların alkışlarla eşlik ettiği bando yürüyüşü sahilde son buldu. Yoğun ilgi gösterilen etkinlikte, sahilde ateş yakıldı. Kutlamaya katılanlar, müzik eşliğinde dans edip, yakılan ateşin etrafında halay çekti. Katılımcılar o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Sembolik hayat ağacına renkli çaput bağlayan vatandaşlar, dilek tuttu. Öte yandan, yarın Kumbahçe Meydanı'nda da Nartugan etkinlikleri yapılacak.