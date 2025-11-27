Bodrum'da 28 Kaçak Göçmen Yakalandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki bir inşaatta Yunan adalarına kaçma hazırlığı içinde olan 28 kaçak göçmen, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü, önceki gün saat 01.30 sıralarında Yalıkavak Mahallesi'nde bir inşaat içerisinde kaçma hazırlığı içinde olan kaçak göçmenler olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, aralarında 4 çocuğunda bulunduğu 28 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.