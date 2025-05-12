Bodrum'da 23 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde aralarında çocukların da bulunduğu 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ve Sahil Güvenlik Dalış Timi, Karaada'da düzensiz göçmenler olduğunu tespit etti.

Ekipler, 8'i çocuk 23 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.