Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Bodrum'da yapılan operasyonda toplam 2199 şişe sahte alkollü içki ele geçirildi. Yakalanan içkilerin değeri 1 milyon lira olarak belirlendi.

Bodrum'da 2199 şişe kaçak içki yakalandı

MUĞLA - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Bodrum'da toplam 2199 şişe sahte alkollü içki ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün ALO 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattına gelen bir bildirim üzerine Marmaris Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bağlı Bodrum Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri harekete geçti. Alınan ihbar üzerine ekipler, Bodrum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Ekipleri ve Hazine Maliye Bakanlığı Ekipleri ile de irtibata geçerek müşterek bir şekilde operasyon gerçekleştirdi.

İhbar doğrultusunda Bodrum'da bulunan bir otele baskın yapan ekipler otelde fiziki arama başlattı. Başlatılan fiziki arama esnasında telaşlanan otel yetkileri ekiplerin şüphelerini artırdı. Artan şüpheler sonucu ekiplerce yapılan aramalar ALO 136'ya yapılan ihbarı boşa çıkarmadı.

Yapılan aramalar sonucu otelin depo kısmında kolilerin içerisine istiflenmiş 281 şişe votka, 314 şişe cin ve 1604 şişe rakı olmak üzere toplam 2199 şişe alkollü içki bulundu. Ekiplerce kontrole tabi tutulan kolilerin içerisindeki alkollü şişelerin incelenmesi sonucu şişelerin sızıntı yaptığı, şişe bandrollerinin geçersiz olduğu ve kapakların sahte olduğu tespit edildi. Yakalanan alkollü içkilerin değerinin 1 milyon lira olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.