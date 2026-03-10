Haberler

Muğla açıklarında 21 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, lastik botta tespit edilen 21 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ilçe açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Durdurulan fiber karinalı lastik botta, 6'sı çocuk 21 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu belirtilen 1 şüpheli yakalandı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: AA / Ali Ballı
