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Bodrum'da 2 yelkenli teknede 22 kaçak göçmen yakalandı, 3 şüpheli gözaltında

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Bodrum'da 2 yelkenli teknede 22 kaçak göçmen yakalandı, 3 şüpheli gözaltında
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Bodrum açıklarında demirli iki yelkenli teknede yapılan kontrollerde 22 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör şüphelisi gözaltına alındı. Şüpheliler market alışverişi için iskeleye çıktıkları sırada yakalanırken, göçmenler Sahil Güvenlik ekiplerince teknelerde tespit edildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yelkenli 2 tekneye düzenlenen operasyonda 22 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele (GİM) Grup Amirliği ekiplerince, son dönemde göçmen hareketliliğinin yelkenli teknelerle yapılması üzerine bölgede çalışma başlatıldı. Yürütülen fiziki takip sırasında 'Rainbow' isimli yelkenli teknenin durumundan şüphelenilmesi üzerine tekne izlemeye alındı.

MARKETE ÇIKTIKLARINDA YAKALANDILAR

Türkbükü Koyu açıklarında demirleyen yelkenli tekneye bağlı bot ile M.F.B. ve U.V'nin iskeleden kaçak göçmenleri alıp tekneye aktardığı tespit edildi. Takibi sürdüren ekipler, 'Rüzgar' isimli ikinci bir yelkenli tekneye de E.D.'nin bot ile kaçak göçmen sevk ettiğini belirledi. Şüpheliler, market alışverişi yapmak amacıyla iskeleye çıktıkları sırada gözaltına alındı.

Gözaltı işlemlerinin ardından Sahil Güvenlik ekipleriyle birlikte iskelenin açıklarında demirli bulunan her iki teknede yapılan kontrollerde 6'sı erkek, 13 yetişkin ve 2'si kız 9 çocuk olmak üzere toplam 22 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan organizatör şüphelileri M.F.B., U.V. ve E.D.'nin polisteki işlemleri ve olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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