Bodrum'da 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahil güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda aralarında çocukların da bulunduğu 18 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde aralarında çocuklarında olduğu 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik Kara Aracı ile Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kara üzerinde tespit edilen 4'ü çocuk 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel