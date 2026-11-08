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Bodrum'da 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı kavgada 2 Portekizli şüpheli tutuklandı

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Bodrum'da 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı kavgada 2 Portekizli şüpheli tutuklandı
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Bodrum'da iki grup arasında çıkan kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı; gözaltına alınan 4 şüpheliden Portekiz uyruklu 2'si tutuklandı. Diğer 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iki grup arasında çıkan ve 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı kavgada gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir işletmeye gelen 2 yabancı uyruklu ile işletme yetkilileri arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan 2'si ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olayda düşerek başını sert zemine çarparak ağır yaralanan Muhammet K. (17), daha sonra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Bölgeden yaralı olarak kaçan 2 yabancı uyruklu müşteki şüpheli ise polis ekiplerince yakalandı.

Bodrum Devlet Hastanesinde tedavi edilen müşteki şüpheliler Portekiz uyruklu Joao Grant F. ve Carlos Campbell F. daha sonra polis merkezine götürüldü. Kavgaya karışan karşı gruptan da müşteki şüpheli Yakup A. ve Ferhat A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden yabancı uyruklu Joao Grant F. ve Carlos Campbell F. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer iki zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin adliyeye getirilişi sırasında polis ekiplerinin bina girişinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı gözlendi.

Öte yandan olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da görüntülendi. Görüntülerde, iki grup arasında çıkan tartışmanın yumruklu kavgaya dönüştüğü, kavgaya karışanlardan Muhammet K'nin aldığı darbe sonucu yere düştüğü ve ağır yaralandığı görülüyor.

Kaynak: AA
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